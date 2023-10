Randonnée pédestre Rochebrune RV sur le parking devant le Centre Médico-Social de Valreas (Av. de Verdun) Valréas, 22 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Journée de marche organisée par l’association Oxygène dans les montagnes proches. Parcours 19km, dénivelé 850 mètres

L’horaire de départ devra être demandé à Christian Houel au 06 88 25 39 69.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

RV sur le parking devant le Centre Médico-Social de Valreas (Av. de Verdun) avenue de Verdun

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Walking day organized by the Oxygène association in the nearby mountains. Route 19km, altitude difference 850 meters

Please contact Christian Houel on 06 88 25 39 69 for departure times

Jornada de senderismo organizada por la asociación Oxygène en las montañas cercanas. Recorrido 19 km, desnivel 850 metros

Póngase en contacto con Christian Houel en el 06 88 25 39 69 para conocer la hora de salida

Vom Verein Oxygène organisierter Wandertag in den nahe gelegenen Bergen. Strecke 19 km, Höhenunterschied 850 Meter

Die Abfahrtszeit muss bei Christian Houel unter 06 88 25 39 69 erfragt werden

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes