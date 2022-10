La Fête des Allumoirs à Saint-André RV Saint-André Saint-André-lez-Lille Catégories d’évènement: Nord

Sur inscription pour les ateliers : animation@ville-saint-andre.fr

Rendez-vous vendredi 14 octobre de 17h30 à 22h30 à Saint-André. RV Saint-André 89 rue du Général Leclerc 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:animation@ville-saint-andre.fr »}] Cette année, de 17h30 à 22h30, la grande Fête des Allumoirs va vous émerveiller !

Tradition des villes textiles du Nord, la fête des allumoirs perdure dans les rues et dans le cœur des Andrésiens.

Lors de cette fête populaire, vous retrouverez le traditionnel concours du plus bel allumoir, les stands maquillage, la déambulation à la lumière des lanternes au son de la Compagnie Elixir Vous pourrez participer au bras de danseurs professionnels au bal chorégraphique par le Ballet du Nord.

Ce sera également la première sortie officielle du Géant André le Ch’timiste qui, remis à neuf lors des Atelier Création, paradera lors de la déambulation. Vous souhaitez participer aux ateliers, il est nécessaire de vous inscrire auprès du service animation à animation@ville-saint-andre.fr ou au 03 20 63 34 86

