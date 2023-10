Randonnée musicale et poétique RV Place des Tilleuls Dieulefit, 14 octobre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

RDV 13h30 place des Tilleuls.

Retour à 17h00.

Collation offerte par la CCDB.

En partenariat avec l’association Dieulefit Rando..

2023-10-14 13:30:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Return at 5:00 pm.

Snack provided by CCDB.

In partnership with the Dieulefit Rando association.

Punto de encuentro a las 13.30 h en la Place des Tilleuls.

Regreso a las 17h.

Merienda ofrecida por el CCDB.

En colaboración con la asociación Dieulefit Rando.

RDV 13:30 Uhr Place des Tilleuls.

Rückkehr um 17.00 Uhr.

Von der CCDB angebotener Imbiss.

In Partnerschaft mit dem Verein Dieulefit Rando.

Mise à jour le 2023-10-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux