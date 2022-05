RV Le Musicien – Concert théâtralisé, 17 juin 2022, .

RV Le Musicien – Concert théâtralisé

2022-06-17 20:00:00 – 2022-06-17 22:00:00

Au début de l’histoire, ce sont Bowie et Bashung, deux musiciens inventifs, torturés sombres et lumineux, qui ont inspiré ce projet à RV le musicien. Pour que le spectacle soit encore plus riche, il décide de proposer un voyage en musique et en images en intégrant d’autres acteurs majeurs de la musique, et quelques-unes de ses compositions.

Il est très vite rejoint par l’excellent guitariste Wadii Lemaizi, avec qui l’osmose sera parfaite, puis Catherine Fouquet qui a su magnifiquement mettre en mots l’histoire du spectacle. Pour réciter le texte fort et poétique, ce sera le comédien charismatique Stéphane Oerthel, et enfin, pour rythmer avec brio le spectacle avec son set acoustique et atypique, le percussionniste Tony Aparicio vient rejoindre cette belle équipe.

Une histoire poétique, déroutante, captivante, un voyage qui ne ressemble à aucun autre.

