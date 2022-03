RV des bébés : L’îlelo Lège-Cap-Ferret, 23 mars 2022, Lège-Cap-Ferret.

RV des bébés : L’îlelo Médiathèque Petit Piquey 1 bis avenue des Ecoles Lège-Cap-Ferret

2022-03-23 – 2022-03-23 Médiathèque Petit Piquey 1 bis avenue des Ecoles

Lège-Cap-Ferret Gironde

Un personnage construit à vue son habitat sur un petit archipel de trois îles. Il partage en poèmes mis en musique, ses émotions intimes et sa rencontre avec la nature. Il joue avec les éléments, la mer…

Une architecture nouvelle se tisse sur ces îlots où les bateaux deviennent tipi, où poussent de grandes gouttes de pluie qui deviennent roseaux où viennent se poser des insectes,des oiseaux, des fleurs, un paraplumes…

Tous les sens sont en éveil dans cette promenade poétique, à commencer par les yeux et les oreilles, invités à découvrir de nouvelles ambiances plastiques -visuelles et sonores- au cours de l’évolution du paysage.

Les mots rimés et rythmés, résonnent dans les chants, les paysages sonores et les tableaux vivants, toujours changeants.

+33 5 56 60 81 78

