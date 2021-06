RV de musique ancienne d’Albi Chapelle du Bon Sauveur, 27 juin 2021-27 juin 2021, Albi.

RV de musique ancienne d’Albi

Chapelle du Bon Sauveur, le dimanche 27 juin à 17:00

SOS musique a organisé de 2013 à 2020, en partenariat avec la Fondation Bon Sauveur D’Alby, les « RV de musique ancienne d’Albi ». Depuis cette année, l’association Mus’Art prend le relais pour poursuivre ces RV. Elle a pour objet social d’œuvrer à une meilleure connaissance de la musique et à favoriser sa diffusion auprès d’un large public (concert, actions pédagogiques, conférences, enregistrements, instrumentarium…). En faisant (re)découvrir les œuvres et les instruments des siècles passés, elle participe ainsi à la sauvegarde du patrimoine musical européen. SOS musique souhaite défendre et valoriser la musique ancienne et ses instruments. La musique comme une expression artistique délivrant un double message, celui du créateur compositeur et celui du créateur interprète. Ces deux volontés sont associées dans la diffusion d’un art intangible à l’insupportable fulgurance et d’une beauté qui nous dépasse. Ce miracle sans cesse renouvelé de la restitution musicale est une rencontre d’âmes au sommet : compositeurs, interprètes, instruments, auditeurs. Communion ou pas, le choc se manifeste toujours : exaltation, apaisement, frénésie, sérénité, intérêt, rejet, curiosité, émotion…les sentiments sont multiples et se bousculent. Et on devient demandeur et dépendant de cet art bienfaisant. SOS en anglais signifie « sauvez-nos âmes ». Commençons déjà par sauver celle de la musique ! Concerts à entrée libre avec participation libre.

Proposé par l’association Mus’Art.

Chapelle du Bon Sauveur rue lavazière, 81000 albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T17:00:00 2021-06-27T19:00:00