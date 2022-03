RV “AIDANT CONNECT” Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Un conseiller numérique à votre disposition! Désormais, à la MAG, vous pouvez bénéficier des services d’un Conseiller numérique pour vous aider dans vos démarches administratives en ligne ! Ce dispositif de France Connect, mis en place dans le cadre de France Relance, permet aux citoyens peu habitués ou débutants dans le monde numérique, d’être accompagnés dans leurs démarches sur Internet. Ces rendez-vous- individuels sont labellisés et bénéficient qui plus est d’une garantie de confidentialité! Dispositif de France Connect qui vous permet de bénéficier des services d’un conseiller numérique dans vos démarches administratives en ligne. +33 4 67 94 67 00 Un conseiller numérique à votre disposition! Désormais, à la MAG, vous pouvez bénéficier des services d’un Conseiller numérique pour vous aider dans vos démarches administratives en ligne ! Ce dispositif de France Connect, mis en place dans le cadre de France Relance, permet aux citoyens peu habitués ou débutants dans le monde numérique, d’être accompagnés dans leurs démarches sur Internet. Ces rendez-vous- individuels sont labellisés et bénéficient qui plus est d’une garantie de confidentialité! Agde

