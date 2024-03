RüYYn / Corpus Diavolis Le Molotov Marseille, jeudi 11 avril 2024.

RüYYn / Corpus Diavolis ♫BLACK METAL♫ Jeudi 11 avril, 20h00 Le Molotov A partir de 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T20:00:00+02:00 – 2024-04-11T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-11T20:00:00+02:00 – 2024-04-11T23:59:00+02:00

Daemonicreation Live & Le Molotov, présentent :

-RüYYn ( Black Metal – FR – Les Acteurs de L’ombre ) :

Fort d’un premier EP éponyme sorti en 2021 comptant parmi les sorties remarqués du Black Metal Français, RüYYn présente aujourd’hui L’album « Chapter II: The Flames, the Fallen, the Fury » sorti le 1er décembre 2023 chez Ladlo, ce sera l’occasion de le découvrir en live !

https://www.facebook.com/ruyyn.official

– Corpus Diavolis ( Black Metal – FR – Les Acteurs de L’ombre ) :

Corpus Diavolis revient avec une nouvelle offrande qui s’intitule “Elixiria Ekstasis” et sortira le 15 mars. La bestialité poussée à son paroxysme et manifestée dans sa pure gloire. Une métamorphose psychédélique pour révéler les parchemins sur lesquels sont inscrits les formules complexes d’un Esotérisme Charnel. Gloire à Satan !

https://www.facebook.com/CorpusDiavolis

_____________________________________________________________

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur