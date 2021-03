Ruy Blas La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 20 janvier 2021-20 janvier 2021, Nevers.

Ruy Blas

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le mercredi 20 janvier à 20:00

Don Salluste vient d’être exilé par la Reine. Il décide de se venger en utilisant son cousin Don César devenu par la force du destin un va-nu-pied. Celui-ci refuse, ne voulant pas s’abaisser à blesser une femme. Il est envoyé aux galères. Don Salluste décide alors de se servir de son valet pour accomplir sa vengeance : Ruy Blas, qu’il sait fou d’amour pour la Reine, devient alors le nouveau Don César. Il monte assez vite dans les hautes sphères du pouvoir, aidé par la Reine qui tombe rapidement sous le charme de ce jeune politicien vertueux, guidé par l’amour du peuple et la grandeur de l’Espagne ! Mais l’heure de la vengeance a sonné… Don Salluste, revenu d’exil en secret, veut mettre à exécution son plan. Ruy Blas comprend alors que son amour pour la Reine va la perdre.

À travers le théâtre, la musique et la danse, la troupe talentueuse et complice nous contera les histoires de Ruy Blas, héros romantique et révolté, d’un seigneur cynique et machiavélique, d’un aventurier épicurien, d’une reine prisonnière, d’un amour impossible et de ministres corrompus qui pillent le pays pour assouvir leurs ambitions personnelles… Une pièce envoûtante de Victor Hugo à découvrir dans cette version moderne où se mêlent, s’unissent et s’opposent tous les genres, que ce soit la tragédie, la comédie, le mélodrame ou la bouffonnerie.

Tarifs : 25€ / 17€ / 11€

A2R compagnie revisite un classique de Victor Hugo au texte riche et exigeant, mais surtout et avant tout, un grand poème d’amour.

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-20T20:00:00 2021-01-20T22:00:00