Ruy Blas La Laurentia Orléanaise Orléans, dimanche 16 juin 2024.

Ruy Blas Entre l’histoire d’amour de Ruy Blas et la reine d’Espagne et la volonté de se venger de Don Salluste de Bazan en utilisant Ruy Blas.. La pièce s’annonce pleine de rebondissement ! Dimanche 16 juin, 14h00 La Laurentia Orléanaise Billetterie en ligne / sur place, 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-16T14:00:00+02:00 – 2024-06-16T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T14:00:00+02:00 – 2024-06-16T16:00:00+02:00

L’histoire d’un valet de pied ambitieux nommé Ruy Blas, qui tombe amoureux de la reine d’Espagne et décide de se venger de la noblesse espagnole qui opprime le peuple. Don Salluste de Bazan, un noble déchu et humilié par la reine, cherche à se venger en utilisant Ruy Blas !

Entre amour et trahison, venez découvrir nos espoirs collégiens le dimanche 16 juin à 14h00 !

Ouvertures des portes 30 minutes avant : 13h30.

Prix de la place : 6€

Nouveautés cette année : Vous êtes un fana de théâtre ? Nous lançons le pass 3 spectacles. Une occasion de profiter pleinement de notre programmation. Il suffit de choisir vos 3 spectacles et vous aurez automatiquement 10% de réduction.

La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d'Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

théâtre spectacle

