MARCHÉ DE NOËL Rustiques, 3 décembre 2023, Rustiques.

Rustiques,Aude

Des exposants viendront vendre leurs créations dans une ambiance chaleureuse au Marché de Noël de Rustiques.

Artisans, producteurs locaux, idées cadeaux, créateurs, décorations, …

Petite restauration et buvette sur place..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rustiques 11800 Aude Occitanie



Exhibitors will be selling their creations in a warm atmosphere at the Rustiques Christmas Market.

Craftsmen, local producers, gift ideas, designers, decorations, …

Snacks and refreshments on site.

Los expositores venderán sus creaciones en un ambiente acogedor en el Mercado de Navidad de Rustiques.

Artesanos, productores locales, ideas para regalos, diseñadores, decoración, etc.

Aperitivos y refrescos in situ.

Auf dem Weihnachtsmarkt von Rustiques werden Aussteller ihre Kreationen in einer gemütlichen Atmosphäre verkaufen.

Kunsthandwerker, lokale Produzenten, Geschenkideen, Designer, Dekorationen, …

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

