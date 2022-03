RUSTICITÉ Toulouse, 31 mars 2022, Toulouse.

RUSTICITÉ MAISON DE L’ARCHITECTURE OCCITANIE PYRENEES 1 Rue Renée Aspe Toulouse

2022-03-31 – 2022-06-17 MAISON DE L’ARCHITECTURE OCCITANIE PYRENEES 1 Rue Renée Aspe

Toulouse Haute-Garonne

Rusticité est un projet d’exposition trois fois naïf. Il illustre un rapport possible entre architecture contemporaine et monde rural en décomposant chaque projet présenté en trois éléments :

— la maquette « de train » à l’échelle 1/50 qui le décrit sur un mode réaliste et ludique ;

— la vue aérienne du site comme la toile de fond qui l’accueille, papier peint décoratif qui associe le réalisme photographique et la vision analytique du plan géométral ;

— un questionnaire auquel a répondu chaque maître d’ouvrage qui le présente avec son regard propre.

Les définitions de « rusticité » et de « rustique », ainsi que celle de la ruralité que nous envisageons servent de propos liminaire.

Orienté résolument vers une pratique opérationnelle de l’architecture et du fait constructif, GENS s’autorise pour autant des incartades dans d’autres univers, celui de l’art, de l’enseignement, de la scénographie, de l’édition, en ce qu’ils participent d’un même et unique matériau : le réel.

La Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées reçoit « Rusticité », une exposition monographique proposée par GENS architectes.

contact@maop.fr +33 5 61 53 19 89

Rusticité est un projet d’exposition trois fois naïf. Il illustre un rapport possible entre architecture contemporaine et monde rural en décomposant chaque projet présenté en trois éléments :

— la maquette « de train » à l’échelle 1/50 qui le décrit sur un mode réaliste et ludique ;

— la vue aérienne du site comme la toile de fond qui l’accueille, papier peint décoratif qui associe le réalisme photographique et la vision analytique du plan géométral ;

— un questionnaire auquel a répondu chaque maître d’ouvrage qui le présente avec son regard propre.

Les définitions de « rusticité » et de « rustique », ainsi que celle de la ruralité que nous envisageons servent de propos liminaire.

Orienté résolument vers une pratique opérationnelle de l’architecture et du fait constructif, GENS s’autorise pour autant des incartades dans d’autres univers, celui de l’art, de l’enseignement, de la scénographie, de l’édition, en ce qu’ils participent d’un même et unique matériau : le réel.

MAISON DE L’ARCHITECTURE OCCITANIE PYRENEES 1 Rue Renée Aspe Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-21 par