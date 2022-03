Rusticité Maison Architecture Occitanie-Pyrénées Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Du 31 mars au 15 juin 2022, la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées reçoit « Rusticité », une exposition monographique proposée par l’agence d’architecture GENS.** Rusticité est un projet d’exposition trois fois naïf. Il illustre un rapport possible entre architecture contemporaine et monde rural en décomposant chaque projet présenté en trois éléments : — la maquette « de train » à l’échelle 1/50 qui le décrit sur un mode réaliste et ludique ; — la vue aérienne du site comme la toile de fond qui l’accueille, papier peint décoratif qui associe le réalisme photographique et la vision analytique du plan géométral ; — un questionnaire auquel a répondu chaque maître d’ouvrage qui le présente avec son regard propre, celui du commun des mortels. Les définitions de « rusticité » et de « rustique », ainsi que celle de la ruralité que nous envisageons servent de propos liminaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

