Rust Place des Prêcheurs Aix-en-Provence, samedi 29 juin 2024.

Rust est un duo dynamique dont la musique mélange l’héritage arabe de mélodie et de poésie avec des rythmes électroniques modernes. Combinant des éléments de la musique arabe avec une production contemporaine et une voix hypnotique, Rust s’inspire de l’ancienne génération de rebelles musicaux, dans le but de combler le fossé entre héritage et modernité.



Le projet crée des paysages sonores captivants qui combinent la beauté des airs arabes et les rythmes palpitants de la musique électronique. Le duo est déterminé à remettre en question les notions traditionnelles d’identité arabe et à créer une expression sonore singulière.



Hany Manja est un musicien et producteur de musique électronique syrien, installé à Beyrouth en 2019 pour renouer avec ses racines, après avoir passé quinze ans à Prague. À Beyrouth, il commence à étudier le Oud et la musique arabe traditionnelle, ce qui lui permet d’élargir ses capacités musicales. Hany est passionné par le rapprochement entre la musique traditionnelle et contemporaine, l’exploration de nouveaux sons et le dépassement des limites.



Petra Hawi est une musicienne et chanteuse libanaise, enracinée dans la musique arabe traditionnelle et qui se produit depuis 2012 avec plusieurs groupes au Liban. Ayant grandi dans une famille artistique, Petra est immergée dans la musique, l’art et la culture depuis son plus jeune âge. Elle est passionnée par le pouvoir de la musique et aime explorer son potentiel à rassembler les gens. .

Début : 2024-06-29 21:00:00

fin : 2024-06-29 22:30:00

Place des Prêcheurs Couvent des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

