Oise Russy-Bémont . Balade de 2h environ puis visite-dégustation à la brasserie DS de Russy-Bémont. Historique de la brasserie, présentation de la matière première (malt/houblon), explication sur les procédés de brassage, dégustation de la bière en fermenteur, etc.

Vous pourrez évidemment acheter cette bière artisanale sur place ! RDV à 14h (lieu précis à l’inscription) Tarif : libre au bol pour Bols d’air Réservation obligatoire / Informations: contact@bolsdair.fr contact@bolsdair.fr Russy-Bémont

