RUSSKAJA CENTRE CULTUREL OECUMENIQUE, 6 avril 2023, VILLEURBANNE.

RUSSKAJA CENTRE CULTUREL OECUMENIQUE. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Mediatone (L.R-2021-003037 & R-2021-003039) présente : ce spectacle RUSSKAJA joue avec des clichés slaves et des mélodies mineures mélancoliques qui s’accélèrent ensuite et vous invitent à danser. Le rythme de ce qu’on appelle la “turbo polka” avec un ska offbeat jamaïcain fait que les pieds et les âmes du public font la fête, dansent et oublient joyeusement tous leurs malheurs. Les incursions dans le punk rock, le métal et le dub-step font également trembler les amoureux des genres musicaux les plus durs. Russkaja Russkaja

CENTRE CULTUREL OECUMENIQUE VILLEURBANNE 39, rue Georges Courteline Rhne

RUSSKAJA joue avec des clichés slaves et des mélodies mineures mélancoliques qui s’accélèrent ensuite et vous invitent à danser. Le rythme de ce qu’on appelle la “turbo polka” avec un ska offbeat jamaïcain fait que les pieds et les âmes du public font la fête, dansent et oublient joyeusement tous leurs malheurs. Les incursions dans le punk rock, le métal et le dub-step font également trembler les amoureux des genres musicaux les plus durs.

