Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Russie méconnue Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Russie méconnue Halle aux Grains, 12 juin 2021-12 juin 2021, Toulouse. Russie méconnue

Halle aux Grains, le samedi 12 juin à 20:00

**Borodine, Glière** Borodine-Glière : deux compositeurs russes que leurs contemporains admiraient. Il nous reste encore à découvrir la majeure partie de leurs oeuvres étonnantes : virtuose, héroïque, séduisant, le Concerto de Glière fascinera toutes celles et ceux qui aiment la harpe et regrettent de ne pouvoir l’entendre plus souvent sur le devant de la scène ! **Tugan Sokhiev** / Direction

**Xavier De Maistre** / Harpe ### Programme **Borodine**

Le Prince Igor, ouverture **Glière**

Concerto pour harpe en Mi Bémol Majeur, OP. 74 **Borodine**

Symphonie N°2 « Épique » en Si Mineur, OP. 5 ![]() ### Plus d’infos [Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct?oaq%5Buid%5D=61359154) ![]() ### Infos pratiques Samedi 12 juin de 20h à 22h

Tarifs : 5€ à 40€

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T20:00:00 2021-06-12T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse