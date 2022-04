Russie et Ukraine : de la désinformation à la guerre. Rencontre avec Anna Colin Lebedev Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Russie et Ukraine : de la désinformation à la guerre. Rencontre avec Anna Colin Lebedev Bibliothèque François Villon, 20 mai 2022, Paris. Le vendredi 20 mai 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit Inscription sur place, ou par téléphone au 01 42 41 14 30, ou par mail à bibliotheque.francois-villon@paris.fr

La guerre entre la Russie et l’Ukraine qui a commencé il y a huit ans ne se déroule pas uniquement sur les champs de bataille. L’affrontement a également lieu sur le terrain informationnel où Russes et Ukrainiens n’ont pas accès à la même vision des événements, et où des actes de désinformation peuvent nourrir des peurs ou des haines. Anna Colin Lebedev est enseignante-chercheuse à l’Université Paris Nanterre, spécialiste des sociétés d’ex-URSS. Depuis, le début de la guerre, elle est très régulièrement sollicité par les médias et la communauté scientifique pour apporter son regard et son analyse sur la situation. L’intervention permettra de replacer la guerre actuelle dans son contexte, en se plaçant du point de vue des personnes ordinaires sur le terrain. Cette conférence-débat sera l’occasion, aussi, d’échanger avec elle afin de mieux comprendre les différents enjeux et dimensions de cette guerre. “Retrouvez ici la présentation de son travail au sein de l’Institut des sciences sociales du politique

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : 0142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

