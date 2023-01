Russian Treasures – Tenebrae Choir, Nigel Short- Festival de Rocamadour Souillac Souillac Souillac Catégories d’Évènement: Lot

Souillac

Russian Treasures – Tenebrae Choir, Nigel Short- Festival de Rocamadour Souillac, 17 août 2023, Souillac Souillac. Russian Treasures – Tenebrae Choir, Nigel Short- Festival de Rocamadour Abbatiale de Souillac Souillac Lot

2023-08-17 23:00:00 23:00:00 – 2023-08-17 00:00:00 00:00:00 Souillac

Lot Souillac 15 80 EUR SERGUEÏ RACHMANINOV (1873 – 1943)__“Priidite, poklonimsia”, Les Vêpres

SERGUEÏ RACHMANINOV __“Blagoslovenie Gospodne na vas”, Liturgie de Saint Jean Chrysostome

SERGUEÏ RACHMANINOV __“Velikaya Yekteniya”, Liturgie de Saint Jean Chrysostome

SERGUEÏ RACHMANINOV __“Blazhen muzh”, Les Vêpres

SERGUEÏ RACHMANINOV __“Heruvimskaya pesn”, Liturgie de Saint Jean Chrysostome

PAVEL CHESNOKOV (1877 – 1944) __Tebe poyem

NIKOLAÏ GOLOVANOV (1891 – 1953) __Otche nash

PAVEL CHESNOKOV __Svete tihiy

SERGUEÏ RACHMANINOV__ “Bogoroditse Devo”, Les Vêpres

PAVEL CHESNOKOV __Heruvimskaya pesn

ALEXANDER SHEREMETIEV (1859 – 1931) __Nïne silï nebesïya

NIKOLAÏ GOLOVANOV __Slava Ottsu (Yedinorodnï)

SERGUEÏ RACHMANINOV __“Nïne otpushchayeshï”, Les Vêpres

VIKTOR KALINNIKOV (1870 – 1927) __Svete tihiy

MIKHAIL GLINKA (1804 – 1857) __Heruvimskaya pesn

PIOTR ILLITCH TCHAÏKOVSKI (1840 – 1893) __Legend (The Crown of Roses)

NIKOLAY KEDROV (1871 – 1940) __Otche nash

SERGUEÏ RACHMANINOV __“Vzbrannoy voyevode”, Les Vêpres Programme susceptible d’être modifié La plupart des liturgies chrétiennes sont fortement associées au chant, mais nulle n’est aussi définie par la voix humaine intonée que celles des églises orthodoxes de l’est. La parole « parlée » est entièrement absente de la liturgie russe, manquant éminemment du théâtre spirituel conféré par les plains-chants solennels de la tradition Znamenny, celle de Kiev ou de bien d’autres. Il n’est dès lors pas surprenant qu’il y ait une abondance de musique chorale associée à cette liturgie, remontant jusqu’au XVIe siècle et évoluant de manière ininterrompue jusqu’au déclin subit de la fortune de l’Eglise provoquée par la révolution bolchevique de 1917. La musique chorale russe est un élément des concerts de Tenebræ depuis ses débuts, et cette délicieuse sélection inclut des joyaux peu connus, rarement entendus hors de Russie, mais aussi des pièces plus familières issues de ce vaste répertoire. Louis Nespoulous

Souillac

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Souillac Autres Lieu Souillac Adresse Abbatiale de Souillac Souillac Lot Ville Souillac Souillac lieuville Souillac Departement Lot

Souillac Souillac Souillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souillac-souillac/

Russian Treasures – Tenebrae Choir, Nigel Short- Festival de Rocamadour Souillac 2023-08-17 was last modified: by Russian Treasures – Tenebrae Choir, Nigel Short- Festival de Rocamadour Souillac Souillac 17 août 2023 Abbatiale de Souillac Souillac Lot Lot Souillac Souillac, Lot

Souillac Souillac Lot