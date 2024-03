RUSSIAN CIRCLES REZN Antipode Rennes, mercredi 6 novembre 2024.

Au cours de ses sept albums studio précédents, le trio instrumental RUSSIAN CIRCLES, basé à Chicago, a traversé une topographie variée de sons, d’ambiances et d’approches avec son arsenal limité de batterie, basse et guitare. Il est difficile de tracer une évolution dans leur son alors que leurs disques ont toujours ressemblé à des listes de lecture bien choisies. Il n’était pas rare d’entendre, sur un même album, des méditations, des riffs qui font vibrer les articulations, des ballades folk obsédantes et du noise rock qui fait monter la tension. Pourtant, il est difficile d’ignorer la progression entre les mélodies pensives et complexes de Enter (2006) et les mélopées distordues de Blood Year (2019). Il s’agit d’un changement dû au calendrier de tournée rigoureux du groupe et à sa prédilection pour jouer ses morceaux les plus autoritaires sur scène.Avec leur dernier album, Gnosis (2022), RUSSIAN CIRCLES trace un chemin à travers le territoire le plus tumultueux et déchirant de leur son. En raison du climat de l’époque et d’une nouvelle méthode d’écriture, le groupe a créé son œuvre la plus fumante et la plus concentrée à ce jour – un album qui favorise l’exorcisme de deux années de tension plutôt que la mélancolie et la retenue qui ont souvent coloré leurs efforts passés.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-11-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

Antipode PARVIS AGNÈS VARDA 35000 Rennes 35