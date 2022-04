Russian Circles + Helms Alee Metronum, 26 avril 2022, Toulouse.

Russian Circles + Helms Alee

Metronum, le mardi 26 avril à 20:00

### Concert **Russian Circles (Post Metal – USA)** Réglé comme une horloge, le trio instrumental de Chicago RUSSIAN CIRCLES nous livre régulièrement depuis l’inaugural « Enter » en 2006 des parpaings post-metal à la densité rare et à la production impeccable. Auteur des impériaux « Empros » (2011) et « Guidance » (2016) qui ont achevé de faire du groupe LA référence du metal lourd et instrumental, RUSSIAN CIRCLES revient avec « Blood Year », son LP le plus metal à ce jour renfermant des monstres de heaviness comme « Milano » et son blast beat glacé ou le final « Quartered » en forme de long passage à tabac aux accents carrément hardcore, un recoin des musiques lourdes où on pensait ne jamais voir le groupe s’aventurer. Septième album donc, une discographie qui n’en finit pas de nous faire dresser le poil lors de longues écoutes au casque, et des shows qui vont toujours plus massifs à rebours du temps qui passe, sans laisser la moindre trace sur Mike, Brian et Dave et leur incroyable talent pour nous transporter. Pour les fans de Isis, Mono et Pelican. **HELMS ALEE (Sludge Metal / Post Hardcore / Rock – USA)** Helms Alee a toujours été capable de sauter entre le sublime et le sauvage, mais le groupe pousse ses méthodes à de nouveaux extrêmes sur leur dernier album Noctiluca qui est un savant mélange de riffs puissants, une instrumentation luxuriante et des mélodies transcendantes. À aucun moment au cours de leurs 12 ans de carrière, Helms Alee n’a été le groupe du moment. Au lieu de cela, le trio de Puget Sound a adhéré aux traditions de la communauté rock underground du nord-ouest du Pacifique – s’enfermer dans des studios de répétitions les jours de pluie, trouver un moyen de sortir la beauté du ciel gris, et versez tout ce que vous avez dans les concerts. Ils ont prospéré non pas grâce à une sorte de culture d’image, mais simplement en étant un très bon groupe, même si leur musique a peut-être échappé au grand public. Après plus d’une décennie d’existence, cinq albums studio et une multitude d’EP, il est facile d’imaginer Helms Alee continuer à perpétuité comme l’un de ces artistes cultes bien gardés avec un vaste catalogue de trésors qui n’attendent que les non-initiés pour découvrir le profondeurs de leurs richesses. ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=62712267) //www.youtube.com/embed/S54-4TTjedA ### ![]() ### Infos pratiques * Mardi 26 avril 2022 de 20h à 23h * Ouverture des portes à 20h * Attention : Si vous aviez pris vos places pour le concert de Russian Circles + Torche se tenant initialement au Rex de Toulouse le 24 mars ou le 4 décembre mais annulée pour raison sanitaire, vos places sont valables pour ce présent concert. Si vous souhaitez vous faire rembourser, pensez à regarder vos mails

Tarif :30€

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T20:00:00 2022-04-26T22:59:00