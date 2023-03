Tous ensemble à l’Osterputz de Russ Russ Russ Catégories d’Évènement: 67130

Russ

Tous ensemble à l’Osterputz de Russ, 15 avril 2023, Russ Russ. Tous ensemble à l’Osterputz de Russ 12 rue de la Gare Russ 67130

2023-04-15 08:00:00 – 2023-04-15 12:00:00 Russ

67130 Russ . Petits et grands citoyens, portez une action écoresponsable et participez à l’Osterputz de Russ en famille, en solo ou en duo ! À l’issue de cette opération, un petit encas sera proposé pour récompenser les participants. Petits et grands citoyens, portez une action écoresponsable en famille, en solo ou en duo et participez à l’Osterputz de Russ. +33 3 88 97 00 92 Russ

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: 67130, Russ Autres Lieu Russ Adresse 12 rue de la Gare Russ 67130 Ville Russ Russ Departement 67130 Tarif Lieu Ville Russ

Russ Russ Russ 67130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/russ russ/

Tous ensemble à l’Osterputz de Russ 2023-04-15 was last modified: by Tous ensemble à l’Osterputz de Russ Russ 15 avril 2023 12 rue de la Gare Russ 67130 67130 Russ

Russ Russ 67130