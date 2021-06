Rusan Filztek à AuberJazzDay Squart Stalingrad, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aubervilliers.

Rusan Filztek à AuberJazzDay

Squart Stalingrad, le samedi 3 juillet à 14:00

** »** **Ma musique est la quête d’autres musiques, celles du pays où je vis aujourd’hui mais aussi celles des minorités opprimées interdites dans leur pays et qui peuvent s’exprimer et se réinventer dans l’espace de liberté que représente Paris. »** Issu d’une famille kurde, Rusan Filztek a appris le saz très jeune auprès de son père, musicien amateur, puis a poursuivi des études au Conservatoire de Marmara en Turquie où il s’initie à divers instruments comme le oud, le Kumbust (instrument à cordes kurde, mélange de banjo et de oud) et le daf kurde. Il entreprend pendant dix ans des recherches sur les différentes musiques kurdes voyageant à travers la Syrie, l’Iran, l’Irak. Il se penche également sur les musiques de toute la zone comme la musique araméenne, la musique sacrée alévie, les musiques des chrétiens d’Orient et les musiques arméniennes. Arrivé en France il y a quatre ans, il découvre la musique médiévale auprès de Jordi Savall, collabore au film Djam de Tony Gatlif. Son credo : croiser les notes avec des artistes occidentaux (flamenco, musique irlandaise) mais aussi s’offrir des rencontres avec des artistes d’autres minorités opprimées dans leur pays avec qui il peut composer des répertoires nouveaux dans l’espace de liberté que représente Paris. Actuellement, il dirige un ensemble comprenant Marie-Suzanne de Loye (viole de gambe), François Aria (guitare flamenco), Sylvain Barou (cornemuse, zurna et doudouk) et Wassim Halal (percussions).

Entrée libre (GRATUIT)

Comme chaque année, Villes des musiques du Monde partira à la rencontre de ses publics et habitants des villes, pour les convier à vivre des moments de rencontre inédits avec les artistes.

Squart Stalingrad Rue Bernard et Mazoyer Aubervilliers Centre-Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T22:00:00