Rusalka Théâtre du Capitole, 6 octobre 2022, Toulouse.

Rusalka

du jeudi 6 octobre au dimanche 16 octobre à Théâtre du Capitole

### Conte lyrique – Antonín Dvořák (1841-1904) **Nouvelle production** Une nymphe des marais s’est crue digne de partager la couche de Jupiter, le dieu des dieux : elle sera la risée de tout l’Olympe. Une fable aussi drôle que cruelle, pour laquelle le génie de Rameau s’est surpassé, avec une inépuisable inspiration et des audaces d’une extraordinaire modernité. Shirley et Dino, ces merveilleux trublions, signent une mise en scène désopilante et iconoclaste, sous la baguette complice d’Hervé Niquet, grand spécialiste du baroque français. La première métamorphose du ténor Mathias Vidal en nymphe est attendue de tous ! _Conte lyrique en trois actes Livret de Jaroslav Kvapil d’après Friedrich de la Motte-Fouqué et Hans Christian Andersen Créé le 31 mars 1901 au Théâtre national de Prague _ ### + d’infos [Site du Théâtre du Capitole](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6076217) [Autour de Rusalka : Rencontre & ateliers](https://www.theatreducapitole.fr/autour-de-rusalka) ![]() #### Infos pratiques * Les 6, 11, et 14 octobre à 20h * Les 9 et 16 octobre à 15h * Durée : 3h

Tarifs : de 10€ à 113€

Culture

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T20:00:00 2022-10-06T22:59:00;2022-10-09T15:00:00 2022-10-09T17:59:00;2022-10-11T20:00:00 2022-10-11T22:59:00;2022-10-14T20:00:00 2022-10-14T22:59:00;2022-10-16T15:00:00 2022-10-16T17:59:00