Ruralité, un regard photographique Musée – Maison du patrimoine Hières-sur-Amby, samedi 18 mai 2024.

Ruralité, un regard photographique À partir de clichés réalisés en Rhône-Alpes entre 1980 et 2023, le photographe Jean-François Dalle-Rive propose une vision poétique de la ruralité. Samedi 18 mai, 14h00 Musée – Maison du patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

À partir de clichés réalisés en Rhône-Alpes entre 1980 et 2023, le photographe Jean-François Dalle-Rive propose une vision poétique de la ruralité.

Diplômé de l’Ecole Nationale de la Photographie d’Arles et auteur de plusieurs expositions, Jean-François Dalle- Rive reste fidèle au procédé argentique en noir et blanc par choix artistique, pour la qualité du rendu esthétique et la pérennité des œuvres. Il effectue lui-même tous ses tirages dans le laboratoire de sa maison-atelier d’un village de l’Isère.

Venez rencontrer le photographe lors de votre visite

Musée – Maison du patrimoine Montée de la cure, Hières-sur-Amby, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Hières-sur-Amby 38118 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 95 19 10 http://www.musee-larina-hieres.fr Le musée de Hières-sur-Amby, installé dans l’ancienne cure en lauzes du XVIIIe siècle, permet de se plonger dans la vie quotidienne des hommes de la Préhistoire au Moyen Age.

©Jean-François Dalle-Rive