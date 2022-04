Ruptures Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Ruptures Théâtre ONYX, 20 avril 2022, Saint-Herblain. Ruptures

Théâtre ONYX, le mercredi 20 avril à 20:30

Des vies qui soudain basculent, des couples qui se séparent en dépit de leur histoire. Des destins ballottés, au détour d’un hall d’aéroport, d’un squat ou d’une chambre d’hôtel. Ils rompent avec le monde d’hier. Éparpillés à différents endroits, ces couples paraissent étrangement reliés.

5€ / 10€ / 15€ / 20€

Rompre avec la routine, mais aussi rompre avec ses idéaux, rompre par défaut… Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T20:30:00 2022-04-20T22:15:00

