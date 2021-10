Saint-Herblain Onyx Loire-Atlantique, Nantes Ruptures – Théâtre du Rictus – Ça va arriver près de chez vous Onyx Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Ruptures – Théâtre du Rictus – Ça va arriver près de chez vous Onyx, 20 avril 2022, Saint-Herblain.

Horaire : 20:30 22:15

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Théâtre. Rompre avec la routine, mais aussi rompre avec ses idéaux, rompre par défaut… Des vies qui soudain basculent, des couples qui se séparent en dépit de leur histoire. Des destins ballottés, au détour d’un hall d’aéroport, d’un squat ou d’une chambre d’hôtel. Ils rompent avec le monde d’hier. Éparpillés à différents endroits, ces couples paraissent étrangement reliés. Ils s’interrogent sur le sens de l’engagement personnel face aux soubresauts menaçants du vacarme du monde. Parfois drôles ou pathétiques, fragiles mais toujours sincères. A l’origine de “Ruptures”, il y avait une envie forte de s’interroger sur les impacts de l’Histoire, la Grande comme on dit souvent, sur l’intime. Comment un événement géopolitique, des lois promulguées dans un Etat peuvent-ils transformer à leur insu la vie de deux amants ? Et puis, quelle place accorder à nos idéaux, nos désirs, nos envies ? Jusqu’où l’amour peut-il résister aux événements extérieurs ? Quel est le sens de notre vie ? Qu’est-ce que le bonheur ? Qu’implique un engagement dans la vie ? Texte : Seder Ecef et Sonia RisticMise en scène : Laurent Maindon Avec Ghyslain de la Pino, Laurence Huby, Christophe Gravouil, Claudine Bonhommeau, Nicolas Sansier, Marion Solange-Malenfant, Yann Josso Durée : 1h45 Dans le cadre du Ça va arriver près de chez vous Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre 02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme

