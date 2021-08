Rupture Le Carreau du Temple, 27 août 2021, Paris.

Rupture

du vendredi 27 août au dimanche 29 août à Le Carreau du Temple

Contraint de quitter son pays ravagé par les luttes de pouvoir et la guerre, l’enfant venu d’ailleurs explore de nouveaux paysages et dialogue avec ses souvenirs. Habité par un sentiment d’étrangeté, happé par le passé, il essaie d’apprivoiser ses peurs pour apprendre à vivre après. Conception et scénographie Maryam Samaan* (Syrie), scénographie et installation vidéo Khaled Alwarea* (Syrie), performance et danse Mams* (Guinée), violoncelle Louise Debaecker (France), performance ombres et lumières Fadi Idrees* (Palestine). *membre de l’atelier des artistes en exil

L’histoire d’un enfant venu d’un pays ravagé par les luttes de pouvoir et la guerre, en prise avec ses souvenirs.

