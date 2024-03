Rupture de jeune, dans les locaux de la synagogue pour la communauté musulmane de Ris-Orangis. AJMF Ris-Orangis, dimanche 17 mars 2024.

Rupture de jeune, dans les locaux de la synagogue pour la communauté musulmane de Ris-Orangis. L’AJMF à organisé son 6ème Iftar- Rupture de jeune, dans les locaux de la synagogue pour la communauté musulmane de Ris-Orangis. Dimanche 17 mars, 19h30 AJMF

Début : 2024-03-17T19:30:00+01:00 – 2024-03-17T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T19:30:00+01:00 – 2024-03-17T21:00:00+01:00

Comme les années précédentes, l’Imam Hajj Mouloud Al-Ouassia, Mohammed Azizi Imam-Aumônier Régional des Hôpitaux d’Ile-de-France et le rabbin Michel Serfaty, président de l’AJMF ont lancé un appel aux communautés juives de France pour les inviter à prendre l’initiative et d’organiser dans les locaux communautaires juifs, au moins un iftar par mois.

Le mois de Ramadan est propice au partage et à la solidarité. Voir s’associer des communautés musulmanes à leurs voisines les communautés juives, illustre la volonté mutuelle de fraternité entre les deux. Le rabbin et l’imam espèrent être entendus et gardent espoir de voir des communautés répondre à leur appel dès cette année ou sinon lors du prochain Ramadan.

Soirée d’échanges amicaux, de rappels de souvenirs, comme la présentation par l’imam des vidéos qu’ils avait réalisées lors de son voyage en Israël avec le rabbin, l’imam a émis le voeu de développer avec la communauté juive et l’AJMF des projets culturels en Israël.

En réponse à cet appel, Michel Serfaty a offert à chacun des douze membres du CA, un exemplaire de l’ouvrage de Meïr Bar Asher, « Les juifs dans le Coran », éd. Albin Michel, une oeuvre savante recommandée pour aborder un réel dialogue inter-religieux entre juifs et musulmans autour de tant de récits coraniques et de textes bibliques qui les unissent.

Avec de telles initiatives, et pour faire tomber les barrières des préjugés, des peurs ou du rejet de l’autres, les deux communautés, juives et musulmanes, se donnent le plaisir de se rencontrer à deux occasions : en novembre à l’occasion de la Sidra Hayye Sarah, d’une part, lors du Ramadan de l’autre.

AJMF 1 rue Jean Moulin, 91130, Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France