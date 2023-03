Rupture à Domicile LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

Rupture à Domicile LE TRIOMPHE, 19 mars 2023, Saint-ETIENNE. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 17:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. On peut rater son histoire et réussir sa rupture ! Éric a crée une agence chargée d'annoncer, à votre place, la rupture avec votre ami ou conjoint – un service impeccable, efficace avec à l'occasion un bouquet de fleurs pour agrémenter la nouvelle – un service qui fait ses preuves. Mais ce soir-là, rien ne se passe comme prévu. Sur un air de vaudeville, moderne et imprévisible, l'auteur revisite la comédie romantique avec du rire, des quiproquos et des retournements de situation incessants.

Lieu LE TRIOMPHE Adresse 4 Square Violette Ville Saint-ETIENNE Departement Loire

