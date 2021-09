Annecy Annecy Annecy, Haute-Savoie Rupture à Domicile Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Rupture à Domicile Annecy, 11 septembre 2021, Annecy. Rupture à Domicile 2021-09-11 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-11 Salle Pierre Lamy 12 rue de la République

Annecy Haute-Savoie EUR 15 15 Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu’un pour le faire à votre place, selon “un menu” que vous aurez vous-même choisi. +33 4 50 45 00 33 dernière mise à jour : 2021-09-04 par

