Théâtre de Saint-Dizier, le jeudi 16 décembre à 18:30

Situé dans la vallée de la Marne à 2 km au sud de Joinville, Rupt s’est trouvé récemment sous les feux des projecteurs : le château, ancienne résidence de maîtres de forges et patrimoine en péril, a été sélectionné par la mission Stéphane Bern pour être sauvé avec l’aide de la Fondation du Patrimoine. Le château n’est toutefois pas la seule trace laissée par les “barons du fer” dans le village. Bien qu’il soit dépourvu de forges et d’usines, l’histoire du village au XIXe siècle est intimement liée à celle de quelques familles de l’industrie métallurgique haut-marnaise qui y ont laissé de nombreuses empreintes toujours visibles aujourd’hui. Cette conférence vous invite à les découvrir.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

Conférence donnée Lise Peter et Julie Piront, du pôle de médiation de l’office de tourisme du bassin de Joinville en Champagne, dans le cadre des Conférences du Jeudi. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

2021-12-16T18:30:00 2021-12-16T20:30:00

