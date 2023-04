EXPOSITION PHOTOS EN PLEIN AIR Rupt-sur-Moselle Catégories d’Évènement: RUPT SUR MOSELLE

Vosges . 4ème exposition en plein air d’ une cinquantaine de photos grand format sur bâche autour du chalet des Amis de la Nature de Remiremont. Panorama exceptionnel sur la vallée de la Moselle, Rupt sur Moselle et les ballons d’Alsace et de Servance. +33 6 75 48 32 48 http://www.amisnatureremiremont.org/ Jacky Monnin

