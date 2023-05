CONCERT DE ‘L’HARMONIE DE RUPT-SUR-MOSELLE’ Centre socioculturel, 13 mai 2023, Rupt-sur-Moselle.

Concert de l’Harmonie de Rupt-sur-Moselle au centre socioculturel. Tombola, entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 . 0 EUR.

Centre socioculturel allée Charles Bossi

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est



Concert of the Harmonie de Rupt-sur-Moselle at the socio-cultural center. Raffle, free entrance.

Concierto de la banda de música de Rupt-sur-Moselle en el centro sociocultural. Rifa, entrada libre.

Konzert der Harmonie von Rupt-sur-Moselle im soziokulturellen Zentrum. Tombola, freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES