RuPaul’s Drag Race : Werq the World Tour 2021, 1 juin 2021-1 juin 2021, Marseille.

RuPaul’s Drag Race : Werq the World Tour 2021 2021-06-01 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-01 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille Bouches-du-Rhône

48.5 79 REPORT DES DATES DE RUPAUL’S DRAG RACE WERQ THE WORLD 2020 à 2021



Pour Voss Events, World of Wonder et 33 Degrees, la plus grande priorité est de veiller à la santé et au bien-être de nos clients, artistes et employés.



Nous avons suivi de très près l’évolution de la pandémie de COVID-19 et nous sommes arrivés à la conclusion difficile qu’il est dans l’intérêt de tous de reporter la tournée européenne à 2021.



Comme vous le savez, l’industrie de l’Entertainment est durement touchée et nous faisons au mieux afin de revenir avec les spectacles que vous aimez mais qui doivent aussi s’adapter aux nouvelles règles d’hygiène et de santé.



En attendant continuez à vous laver les mains, à porter vos masques et on se voit plus tard pour qu’on puisse profiter de charisme, de singularité, d’audace et de talent dans l’environnement le plus sûr possible !



Les nouvelles dates de RuPaul’s Drag Race Werq The World 2021 sont :



Marseille – LE CEPAC SILO : Le Mardi 1er Juin 2021 à 20h



Paris – ZENITH : Le Lundi 7 Juin 2021 à 20h



Les billets restent valables pour les nouvelles séances aux mêmes horaires. Pour les spectateurs qui souhaiteraient néanmoins un remboursement, nous vous invitons à vous rapprocher du point de vente auprès duquel vous avez acheté vos billets. Les remboursements sont possibles jusqu’au 30 Août 2020.



Prenez soin de vous.



___________________________________________________





La tournée mondiale officielle de RuPaul’s Drag Race revient en 2021 avec un tout nouveau spectacle !



Retrouvez Michelle Visage perdue dans les spirales du temps suite à une expérience ayant mal tourné.



Rejoignez Asia O’Hara, Detox, Kameron Michaels, Plastique Tiara, Vanessa Vanjie Mateo, Yvie Oddly et la prochaine gagnante de RuPaul’s Drag Race UK dans une aventure à travers le temps, revivant ainsi des périodes iconiques dans l’espoir de revenir en 2020 !





Venez profiter d’un Meet & Greet privé d’avant spectacle avec les Queens ! Inclus un VIP « Time Turner ».



Merci de vous présenter avant 18h. Le billet Meet & Greet est une option à prendre en plus du billet pour le spectacle. Le billet Meet & Greet n’est pas valable seul, il doit obligatoirement être accompagné d’un billet pour le spectacle.

Si vous achetez un billet Meet & Greet vous devez impérativement avoir un billet pour le spectacle.

