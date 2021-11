Marseille le Silo Bouches-du-Rhône, Marseille RuPaul’s Drag Race: Werq The World le Silo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

En raison des mesures sanitaires les ventes pour le spectacle initialement prévu en 2020 puis reporté au mardi 1er Juin 2021 à 20h aura finalement lieu le 11 mai 2022 à 20h Les billets restent valables pour les nouvelles séances aux mêmes horaires. Pour les spectateurs qui souhaiteraient néanmoins un remboursement, nous vous invitons à vous rapprocher du point de vente auprès duquel vous avez acheté vos billets. Nous reviendrons vers vous prochainement. spectacle assis numéroté Le plus grand show de drag au monde RuPaul’s Drag Race : Werq The World, revient avec une toute nouvelle production, sillonnant les routes européennes de Copenhague à Madrid, en avril, mai et Juin 2022. Acclamée pour sa production incroyable, il s’agit de la quatrième itération de cette révolutionnaire tournée au Royaume Uni et en Europe. Une expérience qui a mal tourné selon Michelle Visage, perdue dans la spirale du temps sans moyen de rentrer « chez elle ». Rejoignez Asia O’Hara, Gottmik, Jaida Essence Hall, Plastique Tiara, Rosé, Vanessa Vanjie, et Yvie Oddly, alors qu’elles traversent des périodes emblématiques dans l’espoir de retrouver leur chemin vers 2022. La tournée 2022 s’intensifie encore un peu plus, débutant dans les plus belles salles d’Europe avec une production rivalisant avec les plus grands concerts de musique pop – une première pour un show de drag queen. Rendez- vous le 11 mai 2022 au Cepac Silo de Marseille (spectacle initialement prévu le 1er juin 2021).

De 48,50 à 79€

♫♫♫ le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

