Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert RUPAUL’S DRAG RACEWerq The World 2023 L’officielle tournée mondiale RuPaul’s Drag Race revient avec une toute nouvelle production en 2023 ! Rejoignez Angeria, Aquaria, Bosco, Daya Betty, Ginger Minj, Jaida Essence Hall, Kandy Muse et Laganja Estranja en vous connectant à leurs plus grands fantasmes. Présenté par Live Nation et Voss Events en collaboration avec World of Wonder et MTV. The Official RuPaul’s Drag Race Werq The World Tour returns with an all-new production for 2023! Do you Ru-Call your dreams? Join Angeria, Aquaria, Bosco, Daya Betty, Ginger Minj, Jaida Essence Hall, Kandy Muse, and Laganja Estranja by plugging into their greatest fantasies. Presented by Voss Events in collaboration with World of Wonder and MTV.

Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris

