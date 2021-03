Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Running visite Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Running visite, 15 mai 2021-15 mai 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Running visite 2021-05-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-05-15 11:00:00 11:00:00 Place du Marché Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Baskets aux pieds, c’est parti pour ce parcours 2 en 1 «running et patrimoine» de 5 km environ, dans les pas de notre guide-conférencière ! Un tour de lac en petites foulées sera l’occasion de découvrir le casino, le Grand Hôtel et l’architecture typique de Bagnoles de l’Orne puis direction le château-hôtel de Ville et le Roc au Chien en passant par les thermes…tout cela entre deux étirements ! Départ; Office de Tourisme. Durée: 1h. Informations complémentaires : circuit pédestre en ville – niveau : débutant (dénivelé : ?)

Inscription avant 18:00 la veille à l’Office de Tourisme

(mini. 4 personnes / max 9)

. Baskets aux pieds, c’est parti pour ce parcours 2 en 1 «running et patrimoine» de 5 km environ, dans les pas de notre guide-conférencière ! Un tour de lac en petites foulées sera l’occasion de découvrir le casino, le Grand Hôtel et l’architecture… Baskets aux pieds, c’est parti pour ce parcours 2 en 1 «running et patrimoine» de 5 km environ, dans les pas de notre guide-conférencière ! Un tour de lac en petites foulées sera l’occasion de découvrir le casino, le Grand Hôtel et l’architecture… Baskets aux pieds, c’est parti pour ce parcours 2 en 1 «running et patrimoine» de 5 km environ, dans les pas de notre guide-conférencière ! Un tour de lac en petites foulées sera l’occasion de découvrir le casino, le Grand Hôtel et l’architecture typique de Bagnoles de l’Orne puis direction le château-hôtel de Ville et le Roc au Chien en passant par les thermes…tout cela entre deux étirements ! Départ; Office de Tourisme. Durée: 1h. Informations complémentaires : circuit pédestre en ville – niveau : débutant (dénivelé : ?)

Inscription avant 18:00 la veille à l’Office de Tourisme

(mini. 4 personnes / max 9)

.

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Place du Marché Office de Tourisme de Bagnoles de l'Orne Ville Bagnoles de l'Orne Normandie