Running in Color Dimanche 22 mai 2022 de 8h00 à 12h00 Parc Georges Brassens, 91300 MASSY Nous organisons le dimanche 22 mai 2022 à partir de 8h00 un « Running In Color » dans le parc Georges Brassens à Massy. Les bénéfices récoltés seront reversés à l’Institut Curie dans le cadre de la lutte contre le cancer. Le village est ouvert de 7h45 à 12h00 avec animations gratuites. Inscriptions ouvertes jusqu’au 13 mai* sur notre site [www.les4m-massy.fr](http://www.les4m-massy.fr) ! Les adultes et les enfants de plus de 5 ans peuvent y participer. Au programme : courses de 10km (25€/participant), 5km (20€/participant) et de 2km (15€/participant) avec jets de poudres colorées. Le parcours de 2km est accessible aux personnes en situation de handicap PMR. Remise tarifaire possible pour les équipes de 10 personnes. Plusieurs départs prévus !!! Un pack comprenant un sac à dos, un t-shirt, une paire de lunettes, une collation et des goodies sera remis à chaque participant. La poudre utilisée est constituée de fécules de maïs teintées avec des colorants alimentaires. Plusieurs lots à gagner pour les participants: dîners pour 2 personnes, paniers bios, entrée salle d’escalade … * Après cette date, nous ne pouvons pas garantir un t-shirt à votre taille. Nous organisons le dimanche 22 mai un «Running In Color» dans le parc Georges Brassens à Massy. Les bénéfices récoltés seront reversés à l’Institut Curie dans le cadre de la lutte contre le cancer. Parc Georges Brassens Parc Georges Brassens – Massy 91300 Massy Essonne

