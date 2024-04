Run’In Vitteaux Vitteaux, dimanche 29 septembre 2024.

Run’In Vitteaux Vitteaux Côte-d’Or

La Course RUN’IN VITTEAUX, organisée par l’AFR est

– une course ouverte à tous

– une course éco-responsable

– une course valorisant le territoire, les produits et entreprises de l’Auxois

2 parcours de 10km et 6km seront proposés ainsi qu’une course jeunes! .

Début : 2024-09-29

fin : 2024-09-29

Chemin des Dames

Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté runinvitteaux@gmail.com

