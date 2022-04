Run’In Night Trail Wettolsheim, 18 juin 2022, Wettolsheim.

Run’In Night Trail Wettolsheim

2022-06-18 19:30:00 – 2022-06-18 21:30:00

Wettolsheim Haut-Rhin Wettolsheim

EUR La grande course 30 km à travers vignes et sentiers balisés partira de la place de la marie à Wettolsheim à 19h30.

Le 14 Km lui parti sur les coups de 21h30 au niveau de la marie de Wettolsheim.

19h45: C’est les départ des courses enfants qui pourrons parcourir une boucle dans le village. Les inscriptions se font uniquement sur place et sont 100% gratuites ! – Ravitaillement sur les parcours

Inscription sur : www.sporkrono.com

+33 6 10 39 71 17

