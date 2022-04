Run’In FAV Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Inscription sur : www.sporkrono.com La Run’in FAV fait son retour en 2022 et vous propose une course nature de 10.4 km à courir seul ou en duo (relais de 2 : chacun 5 Km) ! Le parcours de cette course nature: deux boucles de 5 km dans le vignoble au départ de la Cave de Turckheim. Cadeau et entrée à la Foire aux Vins compris ! Pour les 300 premiers inscrits, 10€ de remise sur le concert de Julien Doré le même soir au Parc Expo de Colmar. +33 3 90 50 50 50 La Run’in FAV vous propose une course nature de 10.4 km à courir seul ou en relais de 2 au départ de Turckheim et au cœur du vignoble alsacien. Tarif : 15 € en solo – 24 € en duo

