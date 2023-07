Carnavaux / Fiona & Chiara Alaimo, Alexandre Grandé, Grégoire Pont Le Théâtre de Rungis Rungis, 30 septembre 2023 11:00, Rungis.

Carnavaux / Fiona & Chiara Alaimo, Alexandre Grandé, Grégoire Pont
Samedi 30 septembre, 20h30
Le Théâtre de Rungis
Samedi 30 septembre, 11h00

Oh, qui voilà ? Un raptor, un éléphant, un tyrannosaure, un kangourou ! En musique et en images, savourons ces jolis portraits d’animaux… pour les petites et les grandes oreilles.

PROGRAMME.

GUILLAUME CONNESSON (1970-)

Jurassic Trip

Texte: Ivan Alexandre

CAMILLE SAINT-SAËNS ( 1835-1921)

Le Carnaval des Animaux

Texte: Grégoire Pont

Aux notes du Carnaval des Animaux sont rajoutés les images du dessinateur et animateur Grégoire Pont.

Le Théâtre de Rungis 1 place du Général de Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne