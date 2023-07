Concertos / Duo Reflet et Duo Classico, Orchestre du Crr 93 Le Théâtre de Rungis Rungis, 30 septembre 2023 20:30, Rungis.

Bienvenue au Concert de clôture du Festival Rungis Piano-Piano avec un programme américain, allemand et norvégien, du 17ème siècle à nos jours ! Les musiciens de l’orchestre du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers et de la Courneuve en Seine-Saint-Denis accompagnent le Duo Reflet (Natsu Aoki- Kazune Mori) et Duo Classico (Gabriel Durliat – Elian Ramamonjisoa), jeunes talents de l’Académie Piano-Piano cette année.

PROGRAMME.

EDVARD GRIEG (1843-1907)

Du temps de Holberg, Suite dans le style ancien, op. 40

J.S.BACH (1685-1750)

Concerto pour 2 pianos et orchestre en do majeur BWV 1061

Concerto pour 2 pianos et orchestre en do mineur BWV 1060

KEVIN OLSON (1970-)

A Scott Joplin Rag Rhapsody pour 2 pianos à 8 mains

Le Théâtre de Rungis 1 place du Général de Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne