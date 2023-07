Our Favorite Songs / Paul Lay & Bojan Z Le Théâtre de Rungis Rungis Catégories d’Évènement: Rungis

https://billetterie.rungispianopiano-festival.com/spectacle?id_spectacle=288&lng=1 CONCERT D’IMPROVISATION.

Deux pianistes de jazz, Paul Lay et Bojan Z, se rejoignent sur scène du Théâtre de Rungis pour présenter le programme Our favorite songs. Ces deux lauréats des Victoires du Jazz nous offrent un moment alléchant et explosif : des compositions de chacun d'eux mais aussi des interprétations de chansons populaires qui ont marqué la musique du 20ème siècle, celles de Duke Ellington, George Gershwin, Antonio Carlos Jobim, Paul McCartney ou encore Elton John.

Le Théâtre de Rungis
1 place du Général de Gaulle 94150 Rungis
Jeudi 28 septembre, 20h30

