Let It Be / Anderson & Roe Piano Duo Mardi 26 septembre, 20h30 Le Théâtre de Rungis

Décrit comme « le duo le plus dynamique de cette génération » (San Francisco Classical Voice), « les rock stars du monde de la musique classique » (Miami Herald) et « le modèle même des musiciens complets du XXIe siècle » (The Washington Post), le duo de pianistes Anderson & Roe vise à faire de la musique classique une force pertinente et puissante dans le monde entier.

PROGRAMME

WOLFGANG AMADEUS MOZART. Sonate pour deux pianos en ré majeur, K. 448

WOLFGANG AMADEUS MOZART / ANDERSON & ROE. “Soave sia il vento” d’après Così fan tutte, K. 588

Ragtime alla Turca (d’après le Rondo alla Turca, K. 331)

GEORGES BIZET / ANDERSON & ROE. Carmen Fantasy pour deux pianos

———————–

ANDERSON & ROE. Nocturne sur Neptune (d’après Les Planètes de G. Holst)

MAURICE RAVEL / GRYAZNOV. “Lever du jour” d’après Daphnis et Chloé

ANDERSON & ROE. Hallelujah Variations (Variations sur un thème de Leonard Cohen)

JOHN LENNON & PAUL MCCARTNEY / ANDERSON & ROE. “Let It Be” d’après Let It Be

Le Théâtre de Rungis 1 place du Général de Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne