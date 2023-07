Rachmaninoff / Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle La Grange Saint Geneviève Rungis Catégories d’Évènement: Rungis

Val-de-Marne Rachmaninoff / Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle La Grange Saint Geneviève Rungis, 29 septembre 2023 20:30, Rungis. Rachmaninoff / Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle La Grange Saint Geneviève Rungis Vendredi 29 septembre, 20h30 Rachmaninoff / Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle Vendredi 29 septembre, 20h30 La Grange Sainte Geneviève (Rungis) Vendredi 29 septembre, 20h30 1

https://billetterie.rungispianopiano-festival.com/spectacle?id_spectacle=289&lng=1 « Pianistes sensationnels » (Fanfare), « brillants, enjoués » (Diapason), « cultivant la dualité dans une dimension surnaturelle » (Le Monde), leur « superbe technique » (Classica), leur « synchronisation donnant l’impression d’un seul pianiste » (Musicweb-international), et leur « jeu vraiment éblouissant » (Fonoforum) les placent parmi les principaux duos de piano de la scène internationale.

PROGRAMME>

SERGEI RACHMANINOFF (1873- 1943)

Suite n° 1 op. 5

3 Romances (tr. Babin)

Polka W.R. (tr. Ovsyannikov)

–

NIKOLAÏ MEDTNER (1880- 1951)

Knight Errant op. 58 n° 2

Russian Round Dance op. 58 n° 1 SERGEI RACHMANINOFF (1873- 1943)

Suite n° 2 op. 17 La Grange Saint Geneviève 5, rue Sainte-Geneviève, 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Rungis, Val-de-Marne Autres Lieu La Grange Saint Geneviève Adresse 5, rue Sainte-Geneviève, 94150 Rungis Ville Rungis Departement Val-de-Marne Lieu Ville La Grange Saint Geneviève Rungis

La Grange Saint Geneviève Rungis Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rungis/