A Deux Clavecins / Olivier Baumont & Aurélien Delage
La Grange Saint Geneviève
Rungis

https://billetterie.rungispianopiano-festival.com/spectacle?id_spectacle=287&lng=1 Olivier Baumont et Aurélien Delage, les deux clavecinistes qui jouent ensemble depuis 2007, se retrouvent sur la scène de La Grange Sainte Geneviève à Rungis pour un programme franco-allemand en terre baroque. PROGRAMME

GASPARD LE ROUX (VERS 1660-1707). Suite en ré mineur

FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733)

– Troisième Prélude en sol mineur, L’Art de toucher le Clavecin (Olivier Baumont)

– La Létiville en sol majeur, Seizième Ordre)

– Second Prélude en ré mineur, L’Art de toucher le Clavecin (Aurélien Delage)

– La Julliet (gayement), Quatorzième Ordre

– Cinquième Prélude en la majeur, L’Art de toucher le Clavecin (Olivier Baumont)

– Allemande à deux clavecins en la majeur, Neuvième Ordre)

– Musette de Choisy en la majeur/ mineur (tendrement), Quinzième Ordre

– Musette de Taverny en la majeur/ mineur (légèrement), Quinzième Ordre

JOHANN CHRISTIAN BACH (1735-1782). Duet en sol majeur, opus XV

JOHANN CHRISTIAN BACH (1735-1782). Duet en sol majeur, opus XV

JOHANN LUDWIG KREBS (1713-1780). Concerto en la mineur

La Grange Saint Geneviève
5, rue Sainte-Geneviève, 94150 Rungis

