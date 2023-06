Rundale palace garden Pilsrundāle Pilsrundāle Catégories d’Évènement: Bauskas novads

Pilsrundāle Rundale palace garden Pilsrundāle, 3 juin 2023, Pilsrundāle. Samedi 3 juin, 12h00 Rundale palace garden Rundale palace garden Rundāles pils muzejs, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921 Pilsrundāle LV-3921 Bauskas novads Zemgale +371 26499151 https://rundale.net/ https://www.facebook.com/RundalePalace/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00 © Sindija Švāne Détails Catégories d’Évènement: Bauskas novads, Pilsrundāle Autres Lieu Rundale palace garden Adresse Rundāles pils muzejs, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921 Ville Pilsrundāle Departement Bauskas novads Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Rundale palace garden Pilsrundāle

Rundale palace garden Pilsrundāle Bauskas novads https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pilsrundle/

Rundale palace garden Pilsrundāle 2023-06-03 was last modified: by Rundale palace garden Pilsrundāle Rundale palace garden Pilsrundāle 3 juin 2023