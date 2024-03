Run&Bike – Ensemble pour l’égalité Terrasse de l’Observatoire de Meudon Meudon, dimanche 24 mars 2024.

Run&Bike – Ensemble pour l’égalité Courez et pédalez pour célébrer le mois de l’égalité ! Dimanche 24 mars, 08h30 Terrasse de l’Observatoire de Meudon inscriptions Gratuites sur ProTiming ou sur place le jour J

Début : 2024-03-24T08:30:00+01:00 – 2024-03-24T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T08:30:00+01:00 – 2024-03-24T13:00:00+01:00

La 1ère édition de notre Run&Bike aura lieu le dimanche 24 Mars 2024, avec un premier départ à 10 heures sur la terrasse de l’observatoire de Meudon. Pour célébrer le mois de l’égalité Femme-Homme la ville de Meudon organise un Run & Bike mixte pour enfants à partir de 6 ans et adultes.

C’est dans un esprit de rencontre et d’ouverture qu’est organisé le Run & Bike solidaire, course conviviale et festive. Une color party sera prévue pour clôturer l’évènement !

Le départ et l’arrivée de chaque épreuve se feront sur la terrasse de l’observatoire de Meudon. Les coureurs emprunteront ensuite les routes forestières de Meudon.

Le parcours empruntera la forêt Domaniale de Meudon sur une distance d’environ 9 kilomètres à partir du 3ème kilomètre.

Le parcours se fera sur une seule boucle avec un départ et une arrivée au même endroit sur la terrasse de l’observatoire de Meudon.

Les courses enfants se feront uniquement sur la terrasse.

Terrasse de l’Observatoire de Meudon Place jules Janssen, 92190, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

